Воронеж, , 15:44 — REGNUM

Памятник Вильгельму Столлю в Воронеже, поврежденный в результате акта вандализма, в ближайшее время будет восстановлен. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе, в управлении культуры знают о факте повреждения памятника. Отломанная деталь — педаль — не утеряна, а находится на хранении в управлении. Представители департамента уже связались со скульптором Юрием Киреевым, в ближайшее время повреждение обещают устранить.

Как сообщало ИА REGNUM, о повреждении памятника фабриканту Вильгельму Столлю, установленного чуть более месяца назад в центре Воронежа, стало известно 30 июля — у памятника отломана педаль велосипеда.

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