Москва, , 16:10 — REGNUM

В Москве введут правила для написания граффити в общественных местах и на стенах домов. О соответствующем постановлении сообщает издание «КоммерсантЪ» 30 июля.

Теперь московские уличные художники должны будут согласовать будущий дизайн-проект арт-объекта с департаментом ЖКХ. Согласно документу, создавать граффити можно с 1 апреля по 1 ноября. Тематики тоже оговорены: искусство, спорт, выдающиеся личности, исторические события и наука. Изображения должны создаваться с соблюдением стандартных требований Роскомнадзора: например, нельзя рисовать сцены насилия, табак и алкоголь, писать бранные выражения.

Художник Покрас Лампас считает, что такие рамки должны повысить уровень граффити в городе, однако он не одобряет механику согласований работ, отмечая, что не любит цензуру.

Ранее православные активисты раскритиковали работу Лампаса — граффити в форме креста.

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