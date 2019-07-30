Москва, 30 июля 2019, 16:10 — REGNUM
В Москве введут правила для написания граффити в общественных местах и на стенах домов. О соответствующем постановлении сообщает издание «КоммерсантЪ» 30 июля.
Теперь московские уличные художники должны будут согласовать будущий дизайн-проект арт-объекта с департаментом ЖКХ. Согласно документу, создавать граффити можно с 1 апреля по 1 ноября. Тематики тоже оговорены: искусство, спорт, выдающиеся личности, исторические события и наука. Изображения должны создаваться с соблюдением стандартных требований Роскомнадзора: например, нельзя рисовать сцены насилия, табак и алкоголь, писать бранные выражения.
Художник Покрас Лампас считает, что такие рамки должны повысить уровень граффити в городе, однако он не одобряет механику согласований работ, отмечая, что не любит цензуру.
Ранее православные активисты раскритиковали работу Лампаса — граффити в форме креста.
Читайте также: Православные активисты выступили против креста Покраса Лампаса
Читайте ранее в этом сюжете: Автор арт-объекта в Петрозаводске: комар и трактор — это как раз все наше