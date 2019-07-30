Нью-Йорк, США, , 15:59 — REGNUM

Американский сценарист Майк Бернадин поделился первыми подробностями предстоящего сериала «Сокол и Зимний Солдат». Он заявил, что, по сюжету шоу, американское правительство будет недовольно новым Капитаном Америкой, сообщил портал Geek Tyrant 29 июля.

Бернадин считает, что правительство захочет контролировать нового Капитана Америку и будет выступать против кандидатуры Сэма Уилсона (который занял эту «должность» в «Мстители: Финал»). Тем не менее Marvel пока не подтвердили заявление сценариста.

Напомним, сериал «Сокол и Зимний Солдат» по мотивам комиксов издательства Marvel должен выйти в 2020 году. Главные роли в нём исполнят Энтони Маки и Себастиан Стэн — эти актёры исполнили роли персонажей в нескольких фильмах киновселенной Marvel.