Лос-Анджелес, США, , 14:47 — REGNUM

Сегодня, 30 июля 2019 года празднует свой 72-й день рождения известный актер, политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер.

Он родился 30 июля 1947 года в общине Таль, расположенной около австрийского города Грац. Шварценеггер пошел в армию в 1965 году, где получил специальность механика-водителя танка.

Практически сразу после службы в армии он переехал в Мюнхен, где устроился в фитнес-клуб. В США будущий актер уехал в 1968 году, но ещё перед этим, в 1967-м он стал самым молодым победителем конкурса «Мистер Вселенная».

Его первой работой в кино стала роль Геракла в приключенческом фильме «Геркулес в Нью-Йорке», а первую популярность ему принесла картина «Конан-варвар». Его стремительный взлет начался после выхода на экран культовой картины «Терминатор».

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Впоследствии успех закрепили такие фильмы, как «Хищник», «Коммандо», «Бегущий человек», «Красная жара» и «Вспомнить всё». В 2003 году Арнольд Шварценеггер был избран на должность губернатора Калифорнии от Республиканской партии США, в 2006 году он был переизбран на второй срок.

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