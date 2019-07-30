Москва, , 14:23 — REGNUM

Музыкант Сергей Галанин готов записать два новых альбома российской рок-группы «СерьГа». Певец спрогнозировал свои творческие планы после участия в эфире «Нашего радио», сообщает «Национальная служба новостей» 30 июля.

По заверению лидера группы «СерьГа» у него уже готов материал для записи как минимум двух пластинок. Однако плотный рабочий график не позволяет перейти к работе над альбомами: Галанин помогает своему другу рок-музыканту Гарику Сукачеву в юбилейном туре, а параллельно с этим группа «СерьГа» участвует в собственной гастрольной программе.

Когда выйдут пластинки, пока неизвестно. Однако Галанин хотел бы выпустить их одновременно, как случилось в 2011 году с альбомами «Детское сердце» и «Природа, свобода и любовь».

Ранее группа «СерьГа» приняла участие в праздничной концертной программе, посвященной Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

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