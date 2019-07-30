Бивертон, США, , 14:06 — REGNUM

Компания Khronos Group выпустила первую официальную версию спецификации OpenXR 1.0, которая позволяет делать приложения технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности кроссплатформенными. Об этом 30 июля сообщил портал Engadget.

Стандарт позволит разработчикам создавать AR и VR-программы, которые можно будет запустить на таких известных платформах, как Oculus, Hololens и Vive. Стоит отметить, что Microsoft выложила OpenXR в своем магазине, ещё до того, как Khronos выпустила официальную версию.

Соцсеть Facebook обещает добавить поддержку приложений, в основе которых лежит OpenXR 1.0, на платформах Rift и Quest. Вице-президент HTC Винай Нараян заявил: его компания «гордится» тем, что её устройства поддерживают этот стандарт.

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Напомним, стандарт OpenXR был впервые анонсирован Khronos 27 февраля 2017 года на конференции GDC (Game Developers Conference). Его ранняя версия была выпущена 18 марта 2019 года.

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