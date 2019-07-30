Вашингтон, , 14:21 — REGNUM

Актер и режиссер Райан Рейнольдс поздравил франшизу «Дэдпул» с пятилетием. В честь юбилея он опубликовал фото с необычным расследованием в своем официальном аккаунте в Instagram 29 июля.

На фото изображена доска, похожая на те, что используют правоохранительные органы при расследовании дел. Известно, что за два года до премьеры фильма «Дэдпул» в 2014 году незнакомцы «слили» в сеть материалы, посвященные работе над проектом. Теперь Рейнольдс захотел разобраться, кто был виновен в случившемся — среди потенциальных «преступников» оказались Тайка Вайтити, Блэйк Лавли, Хью Джекман и другие звезды кино и кинематографисты.

https://www.instagram.com/p/B0d5PLhBGaB/

Райан Рейнольдс, актер «Расследование начинается спустя пять лет. Или, как я это называю, «Фаза 5». Дело в том, что я люблю плести интриги…»

Фильм «Дэдпул» вышел в 2016 году и получил продолжение в 2018. Пока неизвестно, будет ли вестись работа над третьей частью истории о наемнике со сверхъестественными способностями. Права на персонажа перешли от студии Fox к Disney, и теперь Дэдпул станет героем киновселенной Marvel.

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