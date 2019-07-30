Вашингтон, , 13:56 — REGNUM

Разработчики из Zeboyd Games анонсировали свою новую игру под названием «Ктулху Спасает Рождество». В ней чудовище из рассказов Говарда Лавкрафта будет оказывать помощь Санта Клаусу, сообщалось на официальном сайте Zeboyd Games 29 июля.

По сюжету проекта, Ктулху объединится с Бабой-Ягой, Снегурочкой и Белсникелем. Разработчики обещают пошаговые бои и возможность играть с друзьями. Однако, пока неизвестно на каких платформах выйдет игра.

Напомним, Ктулху — это вымышленное древнее божество из произведений Говарда Лавкрафта. Образ Ктулху часто используется в игровой индустрии и кинопроизводстве. В частности, ему посвящены игры серии Call of Cthulhu и Cthulhu Saves the World.