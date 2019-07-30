Лос-Анджелес, США, , 13:24 — REGNUM

В сеть выложили первые кадры предстоящего криминального фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» (The Irishman). Фотографии были опубликованы 30 июля на портале N.J.

https://twitter.com/njdotcom/status/1155952484394790912

Премьера картины состоится в рамках 57-го Нью-Йоркского кинофестиваля, который пройдет с 27 сентября по 13 октября 2019 года. В фильме снялись такие известные актеры, как Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Стоит отметить, что при производстве картины использовались «омолаживающие» спецэффекты.

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Напомним, Мартин Скорсезе снимает «Ирландца» для потокового сервиса Netflix. В основу фильма легла книга писателя Чарльза Брандта I Heard You Paint Houses («Я слышал, ты красишь дома»). Её сюжет рассказывает о профсоюзном работнике Фрэнке Ширане, которому приписывают убийство 25 гангстеров и своего друга Джимми Хоффа, который пропал при загадочных обстоятельствах в июле 1982 года.

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