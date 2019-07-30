Милуоки, США, , 13:21 — REGNUM

Издательство Dark Horse Comics вместе со студией разработки игр Square Enix выпустит арт-бук, посвященный культовой японской серии видеоигр Mana. О новинке сообщил портал ComicBook 29 июля.

Под твердой обложкой на более чем 200 страницах соберут различные иллюстрации художников с пейзажами и событиями игры. Книга будет называться «Искусство Маны» («Art of Mana») — в нее войдут 400 изображений, включая оригинальные эскизы, созданные во время разработки самых первых игр серии.

«Mana» (также известная как «Легенда о святом мече») — ряд ролевых компьютерных игр в приключенческом жанре от компании Square Enix. Первая игра серии появилась в 1991 году, последняя — Adventures of Mana, — в 2016 году. Действия разворачиваются в вымышленном фэнтези-мире. На основе сюжета игры были также выпущены одноименная манга-адаптация и несколько романов.

Ранее издательство Dark Horse Comics анонсировало выход справочника, посвященного будущей видеоигре Cyberpunk 2077.

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