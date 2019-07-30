Варшава, , 13:05 — REGNUM

Независимый польский разработчик Арек Ребакц создал игру по мотивам битвы за Винтерфелл из финального сезона «Игры Престолов». В этом браузерном проекте игроки могут дать отпор армии мертвецом, сообщает PCGamer 30 июля.

Ребакц заявил, что разочаровался в сериальной версии битвы, поэтому решил создать свою собственную. В его игре под названием Winter Falling геймеры смогут размещать войска, копать траншеи и распределять ресурсы между войсками.

Напомним, финальный сезон «Игры Престолов» завершился в мае 2019 года. Многие зрители остались недовольны сюжетным завершением популярного сериала, а также постановкой боевых сцен. По заявлениям фанатом, создатели сериала «не имели никакого представления о средневековых сражениях».