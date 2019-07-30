Бербанк, США, , 12:47 — REGNUM

WarnerBros экранизирует роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Режиссером может выступить Лука Гуаданьино, сообщил портал Deadline 29 июля.

Сейчас Гуаданьино («Назови меня своим именем») ведет переговоры с представителями киностудии, чтобы возглавить работу над адаптацией. Издание уточняет, что режиссер не планирует четко придерживаться событий романа и хочет внести в будущий фильм детали современности.

Роман «Повелитель мух» уже был экранизирован дважды: Питером Бруком в 1963 году и Гарри Хуком в 1990 году. Последнее произведение получило в мировом прокате рейтинг R (запрещен к просмотру лицам до 17 лет без присутствия родителей) и принес $14 млн долларов.

В книге, выпущенной в 1954 году, рассказывается о выживании группы детей на необитаемом острове. Роман относится к жанру аллегории: идеи доносятся до читателей через художественные образы и метафоры.

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