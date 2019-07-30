Копенгаген, , 12:20 — REGNUM

На Youtube-канале noclip 29 июля вышел документальный фильм, посвящённый серии игр Hitman и разработчикам из IO Interactive. Как оказалось, сейчас ведётся активная разработка Hitman 3 и новой неанонсированный игры.

Триквел Hitman, вероятно, будет разрабатываться шведским подразделением IO Interactive и распространяться по эпизодической модели (сюжетные отрезки игры будут разбиты на эпизоды). Основное подразделение компании (Дания) сейчас работает над новым проектом, подробности которого пока не сообщаются.

Напомним, Hitman — это серия игр в жанре стелс-экшен, рассказывающая о работе профессионального наёмного убийцы с кодовым именем Агент-47. Игры серии получили высокие оценки игроков и критиков, а также дважды были экранизированы.