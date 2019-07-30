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Издательство «Звезда» выпустит в России настольную игру о мире моды Pret-a-Porter от создателя хита «Поселенцы» Игнация Тшевичека. Анонс кампании по предзаказу был опубликован в официальной группе «Звезды» в социальной сети «ВКонтакте» 29 июля.

В игре участники примерят на себя роль владельцев модных домов. Это экономическая стратегия, в которой игроки управляют ресурсами модного дома и производят линии одежды, чтобы сразиться друг с другом за победные очки во время показов новых коллекций. За 12 раундов определяется победитель, набравший наибольшее количество очков. Игра длится полтора-два часа и рассчитана на 2−4 человек.

Pret-a-Porter («Готовый наряд», фр.) была выпущена маленьким тиражом в 2011 году, однако недавно переиздавалась компанией Portal и теперь попадет в Россию. Приблизительные сроки появления локализации пока неизвестны.

Ранее стало известно, что издательство «Звезда» совместно с «Лавкой игр» представят в России настольную стратегию «Гонконг во тьме».

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