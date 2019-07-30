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Звезда культового сериала «Баффи» Алексис Денисоф присоединится к сериалу «Наследие» во втором сезоне. Об этом актер рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly 29 июля.

Денисоф исполнит роль профессора Вардемуса, которого он описывает как «учтивого британского колдуна, немного денди, с непоколебимой верой в превосходство всего сверхъестественного». Во втором сезоне сериала «Наследие» Вардемус будет обучать студентов «Школы Сальваторе» — одаренных ведьм, вампиров и оборотней.

Алексис Денисоф известен по своей роли Уэсли Уиндона-Прайса в сериале «Баффи — истребительница вампиров» и его спин-оффе «Ангел». Интересно, что «Наследие» тоже затрагивает вампирскую тематику.

Шоу «Наследие» выходит на телеканале CW c 2018 года и является спин-оффом популярного сериала «Дневники вампира»: в эпизодах «Наследия» появляются некоторые персонажи из него. Шоураннером выступает Джули Плек. Второй сезон шоу стартует 10 октября 2019 года.

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