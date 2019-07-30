Лос-Анджелес, США, , 10:36 — REGNUM

В сеть выложили видео с пробами Марка Хэмилла и Харрисона Форда на роли в картине «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Ролик был опубликован на Twitter-станице журналиста Карла Кинтанилья.

https://twitter.com/carlquintanilla/status/1155150188333412352

Ранее это видео выложил у себя сам Хэмилл, рассказавший, что это была их первая в жизни встреча с Фордом. Однако Кинтанилья в итоге предложил идею «раскрасить» видео, чтобы сделать его цветным.

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Напомним, картина «Эпизод IV: Новая надежда» стала первой в киносаге «Звездные войны». 19 декабря 2019 года в российских кинотеатрах начнут показывать фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», который является уже девятым по счету.

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