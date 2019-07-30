Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM

В Екатеринбурге для ускорения строительства нового зала Свердловской государственной филармонии планируется создать центр развития инициатив. Об этом сообщила депутатам Законодательного собрания министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для этих целей в бюджете на 2019 год будет перераспределено 362 млн рублей. Ранее проект строительства курировал региональный минстрой.

Напомним, что новый корпус филармонии планировался на месте дома № 40 на улице Карла Либкнехта. Так было указано в плане строительства, причём сам дом в проекте отсутствовал. Данное обстоятельство вызвало опасения у части жильцов, решивших, что дом готовят под снос. Впоследствии они потребовали провести проверку законности строительства.

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