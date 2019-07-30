Ирвайн, США, , 10:52 — REGNUM

Компания Blizzard Entertainment представила нового персонажа для своей многопользовательской игры Heroes of the Storm. Им стала охотница по имени Кахира, сообщалось в ролике на YouTube-канале игры 29 июля.

Кахиру, как и Орфею (один из недавно введённых героев), придумали специально для мира Heroes of the Storm. Среди её способностей — притягивание к врагам, использование специального «гибкого» клинка и боевая ярость. По сюжету, девушка мстит за уничтожение её родного мира.

Напомним, Heroes of the Storm — это многопользовательская арена, персонажами которой являются популярные персонажи различных игр компании Blizzard Entertainment. С появления Орфеи в игре разработчики начали придумывать новых персонажей для развития мира игры.