Штат Калифорния, США, , 10:51 — REGNUM

Будущий фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом возможно будет номинирован на получение премии «Оскар». Критик и представитель жюри премии Эрик Вебер опубликовал в своем микроблоге Twitter запись об этом 29 июля.

В посте говорится: специальные источники сообщили Веберу, что фильм «Джокер» может быть выдвинут на получение премии «Оскар» в 2020 в номинации «Лучший актер».

https://twitter.com/ErickWeber/status/1155853671797678080

Фильм будет представлен впервые на Венецианском кинофестивале в конце августа 2019 года, а в российский прокат выйдет 3 октября 2019 года. Режиссером выступил Тодд Филлипс («Мальчишик в Вегасе»). История расскажет зрителям о происхождении суперзлодея Джокера (Хоакин Феникс) из вселенной комиксов DC.

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