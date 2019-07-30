Лос-Анджелес, США, , 09:26 — REGNUM

В США суд присяжных признал хит певицы Кэти Пэрри Dark Horse плагиатом на христианскую рэп-песню 2009 года. Теперь она должна будет выплатить штраф. Об этом 30 июля сообщил портал BuzzFeed News.

Судебное заседание прошло в Лос-Анджелесе, отмечается, что присяжные принимали решение в течение двух дней. Сама Кэти Пэрри отсутствовала во время озвучивания решения. Суд установил, авторы песни Dark Horse украли ключевой 16-секундный рифф из христианской рэп песни Joyful Noise.

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Напомним, композитор Маркус Грей и два его соавтора подали иск о плагиате в 2014 году. Кэти Пэрри выпустила сингл Dark Horse в 2013 году, впоследствии он вошел в альбом Prism. Композиция четыре недели занимала перую строчку в хит-парадах и была номинирована на Грэмми.

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