Ханчжоу, Китай, , 08:50 — REGNUM

Нефритовый диск цивилизации Лянчжу (3400−2250 до н. э.) возрастом более 4,3 тыс. лет был найден в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Диск имеет диаметр более 25 см. Он был найден в начале июля в городке Линху близ города Хучжоу. Он стал самым крупным артефактов подобного рода, найденным в регионе, отметили в местном департаменте культурных реликвий.

Эксперты подтвердили, что реликвии относятся к цивилизации Лянчжу, существовавшей на территории древнего Китая. Считается, что диск имеет возраст от 4,3 до 4,6 тыс. лет. При этом, как отметил исследователь Чжэцзянского провинциального института культурных реликвий Фан Сянмин, диски диаметром более 24 см считаются крупными.

Напомним, что в июле текущего года археологические руины города Лянчжу вошли в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, в связи с чем число китайских объектов в этом списке достигло 55 штук.

Руины Лянчжу расположены в провинции Чжэцзян. Они получили мировую известность как свидетельство как минимум 5 тыс. лет истории китайской цивилизации, отмечают китайские эксперты.

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