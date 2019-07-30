Багдад, 30 июля 2019, 08:25 — REGNUM
Министерства культуры и иностранных дел Ирака выпустили совместное заявление, в котором рассказали о возвращении в страну 173 исторических артефакта, ранее похищенных во время борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 30 июля сообщает Rudaw.
Среди обнаруженных объектов присутствуют две художественные картины, а также археологические находки. Как отмечают в минкульте страны, возвращение объектов культурного наследия продолжится.
Напомним, после вторжения в Ирак боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране начался хаос, что открыло возможность для разграбления исторических музеев государства, что и привело к утрате многих предметов культурного наследия.