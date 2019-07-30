Багдад, , 08:25 — REGNUM

Министерства культуры и иностранных дел Ирака выпустили совместное заявление, в котором рассказали о возвращении в страну 173 исторических артефакта, ранее похищенных во время борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 30 июля сообщает Rudaw.

Среди обнаруженных объектов присутствуют две художественные картины, а также археологические находки. Как отмечают в минкульте страны, возвращение объектов культурного наследия продолжится.

«Это счастливый день для нас, как для граждан Ирака. Это особенный день, когда артефакты вернулись на свою родину, а их возвращение было нашим национальным долгом» , — говорится в заявлении министерства культуры.

Напомним, после вторжения в Ирак боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране начался хаос, что открыло возможность для разграбления исторических музеев государства, что и привело к утрате многих предметов культурного наследия.