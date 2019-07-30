Пицунда, Абхазия, , 07:39 — REGNUM

Известный французский органист Эдуард Оганесян планирует принять участие в абхазском фестивале «Органные вечера в Пицунде», сообщает издание «Новости Абхазии».

Планируется, что французский музыкант выступит в местном храме. Кроме того, фестиваль посетят российские органисты из Калининграда и Казани. Фестиваль, который состоится в начале сентября 2019 года в городе Пицунде, считается значительным событием в культурной жизни Абхазии.

Напомним, 30 июня в московском парке «Красная Пресня» состоялся фестиваль Абхазии «Апсны», в котором приняли участие ведущие абхазские исполнители и хореографические коллективы.

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