Москва, , 18:44 — REGNUM

Президент России Владимир Путин направил поздравления композитору и продюсеру Игоря Крутого по случаю его 65-летия. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Игорь Крутой (сс) Okras

«Признанный композитор, пианист — вы стояли у истоков продюсерской профессии в России. И сегодня продолжаете активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, особое внимание уделяете поддержке и раскрытию молодых талантов, благотворительности», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин отметил «многогранную деятельность» Крутого, а также его «личный вклад в популяризацию лучших традиций отечественного и мирового исполнительского искусства» и пожелал композитору здоровья, сил и вдохновения.

Игорь Крутой является членом Совета при президенте России по культуре и искусству, основал и возглавляет жюри международного исполнительского конкурса «Новая волна». Обладатель званий Заслуженного деятеля искусств РСФСР, Народного артиста России и Народного артиста Украины.