Киото, Япония, , 17:45 — REGNUM

Японская студия мультипликации Kyoto Animation, уничтоженная в результате поджога, намерена продолжить свою работу. Об этом говорится в распространённом 29 июля заявлении президента компании Хидэаки Хатты.

«Мы обещаем, что Kyoto Animation продолжит создавать анимацию, которая поможет людям мечтать, надеяться и будет впечатлять их. Уверяю вас, что Kyoto Animation не сдаётся и не уходит спокойно в темноту. Мы не исчезнем без боя!» — говорится в заявлении.

Напомним, утром 18 июля мужчина проник в здание студии в Киото, разлил воспламеняющуюся жидкость из канистры и устроил поджог. В результате пожара, по последним данным, погибли 35 человек, ещё около 30 человек находятся в больницах. Одна из наиболее известных студий анимации лишилась пятой части персонала, включая ведущих художников, а также части своего архива.

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