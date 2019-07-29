Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM

Популярная во всем мире певица из США Дженнифер Лопес даст концерт в Санкт-Петербурге. Об этом 29 июля сообщила на своем сайте компания Matreshka concerts.

Дженифер Лопес (сс) Ana Carolina Kley Vita

Мероприятие пройдет 11 августа 2019 года в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский», начало концерта в 19:00. Исполнительница в рамках мирового тура покажет своим поклонникам новую программу Its My Party, кроме того, отмечается, что таким образом певица решила отпраздновать свой юбилей.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге Дженнифер Лопес выступала лишь один раз — в 2012 году.

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Напомним, в апреле 2019 года Дженнифер Лопес выложила в сеть свой новый клип на песню Medicine, которую она записала совместно с рэпером French Montana. 24 июля 2019 года певица отметила свой юбилей, она родилась в 1969 году в Нью-Йорке.

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