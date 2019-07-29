Нью-Йорк, США, , 16:30 — REGNUM

Создатель предстоящего сериала «Ведьмак» потокового сервиса Netflix Лорен Хиссрич (Шмидт) рассказала о своем отношении к теме расизма в сериале. Об этом 29 июля сообщил портал LADbible.

Продюсер заявила, что расизм в мире Ведьмака, который покажет шоу, будет распространяться не на цвет кожи, а на виды мыслящих существ. Она отметила, что в книгах Анджея Сапковского никто не обращает внимания на цвет кожи героев.

Таким образом, когда продюсеры отбирали актеров, они также не обращали внимания на цвет их кожи или национальность, главным условием было то, чтобы они «могли воплотить персонажа».

Продюсер также сообщила: когда она спросила у польских друзей о том, можно ли свести славянскую культуру, которой пронизаны книги о Геральте, «исключительно к цвету кожи», то они ответили: «Боже, мы надеемся, что нет».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что актер озвучки Всеволод Кузнецов не будет озвучивать Геральта в российской версии нового сериала Netflix. О том, что его не пригласили работать над проектом, мастер дубляжа сообщил в очередной публикации в соцсети «ВКонтакте».

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