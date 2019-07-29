Нур-Султан, , 16:05 — REGNUM

Молодой исполнитель Максим Ержан будет представлять Казахстан на конкурсе «Детское Евровидение 2019». Об этом 29 июля на своей странице в Facebook сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

https://www.facebook.com/photo.php

Чиновник обратил внимание на то, что его страна уже во второй раз будет участвовать в известном песенном конкурсе. Он отметил, что Максим Ержан пользуется популярностью не только в Казахстане, но и за его пределами.

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Напомним, следующее «Детское Евровидение» (17-е по счету) пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице. Предыдущий конкурс прошел Минске (Белоруссия) 25 ноября 2018 года. Его победителем стала польская певица Роксана Венгель с песней «Anyone I Want to Be».

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