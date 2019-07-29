Вашингтон, , 16:34 — REGNUM

Британский актёр Орландо Блум прокомментировал своё возможное возвращение к роли эльфа Леголаса в сериала «Властелин Колец» от Amazon. По мнению актёра, проекту нужен более молодой актёр, сообщило издание Vulture 28 июля.

Орландо Блум в роли Леголаса Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия

Актёр считает, что на роль Леголаса у студии найдётся «19-летний ребёнок, который готов к этому». Блуму нравится думать о себе как о «нестареющем», к возвращению к одной из своих самых популярных ролей он пока не готов.

Напомним, премьера сериала «Властелин Колец» ожидается в 2021 году. Сценарий для проекта пишут Дженнифер Хатчинсон, Джейсон Кэхилл, Хелен Шан и Джастин Добл. Съёмки пройдут в Новой Зеландии, они должны начаться в 2019 году.