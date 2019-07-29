Токио, , 16:00 — REGNUM

Японская ролевая игра Yo-Kai Watch получит адаптацию для консоли Nintendo Switch. Проект под названием Yo-Kai Watch 1 for Nintedo Switch выйдет 10 октября 2019 года, сообщается на официальном сайте игры.

Разработчики сообщают, что на Switch выйдет первая часть популярной серии игр — ранее она была эксклюзивом Nintendo 3DS. Проект сохранит все игровые механики оригинала, но получит улучшенную графику и новые функции управления.

Напомним, Yo-Kay Watch — это серия игр, разработанная японской компанией Level-5. По сюжету проекта, игрокам предстоит использовать специальные часы, позволяющие общаться с йо-каями, традиционными японскими духами. Добрых духов можно «приручать», чтобы в дальнейшей сражаться со злыми.