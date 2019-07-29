Вашингтон, , 14:25 — REGNUM

Молодой пианист и саксофонист из Индонезии Кашифи К. выиграл престижный музыкальный конкурс в США, сообщает Antaranews.

Рояль Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пианист из Индонезии был назван одним из пяти победителей международного конкурса молодых музыкантов 2019 года, который проходил в центре Кеннеди в Вашингтоне (США).

17-летний подросток из Индонезии стал единственным победителем из-за рубежа в этом году.

Издание отмечает, что на международном конкурсе также присутствовала первая леди США Мелания Трамп.

«Действительно хорошая ночь в Центре Кеннеди! Спасибо молодым музыкантам, которые так вдохновляют и которые поделились с нами своим талантом», — заявила Мелания Трамп через свой аккаунт в Instagram.

Напомним, международная конкурсная программа Young Solois, в которой принял участие Кашифи К., проводится ежегодно для молодых музыкантов со всего мира. Победитель получает шанс оказаться в престижном здании центра искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне, и две тысячи долларов США. Программа открыта для одиночных и групповых музыкантов всех жанров.