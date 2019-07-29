Лос-Анджелес, США, , 14:03 — REGNUM

Cериал про наемного убийцу Джона Уика будет представлять собой приквел к событиям, показанным в фильмах франшизы. Об этом 28 июля сообщил портал NME соссылкой на руководителя проекта Джеффри Хирша.

Хирш, выступая во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков, сказал, что шоу покажет события, которые происходили до тех, что были показаны в картинах Чада Стахелски. По поводу возможной даты начала показа сериала он сообщил, что она уже назначен (при этом не назвав её). Хирш добавил, что проект все еще находится на ранней стадии развития.

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Ранее СМИ сообщили, что четвертая часть фильма «Джон Уик» выйдет на большие экраны в мае 2021 года. Пока что неизвестно, появится ли в будущем сериале Киану Ривз, однако ранее Чад Стахелски сообщил журналистам, что он сам и актер «вовлечены» в этот проект.

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