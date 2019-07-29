Нью-Йорк, США, , 13:08 — REGNUM

Бывшая актриса Меган Маркл, Герцогиня Сассекская, являющаяся женой британского принца Гарри, впервые в истории журнала Vogue выступила в качестве его приглашенного редактора. Об этом издание сообщило 28 июля.

О том, как проходила работа над созданием нового выпуска журнала со 103-летней историей его читателям рассказал модельер и главный редактор Vogue Эдуард Эннинфул. Он сообщил, что начал работать вместе с Маркл над номером ещё в январе 2019 года.

Жена принца Гарри решила, что её фотографии не будет на обложке. Вместо этого на неё поместят 15 фотографий известных женщин — активисток, художниц, политиков и борцов за климат. Номер журнала выйдет в сентябре 2019 года.

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В июне 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Меган Маркл и принц Гарри крестили сына. В церемонии приняли участие Принц Уильям и его супруга Кейт Мидлтон.

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