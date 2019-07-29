Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM

Екатеринбургскому музею ИЗО подарили большое количество гравюр, исполненных с помощью редкой техники меццо-тинто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В преддверии международного фестиваля меццо-тинто (редкая техника создания гравюры на металле) музей облагодетельствовали зарубежные художники. 619 экспонатов отправили музею дарители из США и Канады. Американец Арт Вергер предоставил 479 своих работ, а канадец Ги Ланжевен — 140.

Избранные работы мастеров покажут отдельно в рамках фестиваля на персональных выставках. Международное мероприятие в этот раз обещает стать самым масштабным за всю историю своего существования. А в музее ИЗО благодаря дарителям уже сейчас сформировано наиболее показательное собрание современного меццо-тинто в мире, уверены в управлении культуры в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, выставки гравюр проходят в Екатеринбурге уже не одно десятилетие. Ещё в 2006 году в городском музее ИЗО открыли выставку редких французских гравюр XVII—XIX веков.

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