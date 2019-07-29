Чикаго, США, , 12:22 — REGNUM

Продюсер Джон Фавро показал изображение будущего героя сериала «Мандалорец» во франшизе «Звездные войны». Рисунок дроида был опубликован в аккаунте кинематографиста в социальной сети Instagram 28 июля.

Дроид IG-11 — охотник за головами. По неподтвержденным данным озвучивать его может известный режиссер — Тайки Вайтити («Тор 3: Рагнарек»), который также участвует в производстве шоу. Рисунок создал сценарист студии LucasFilm Дэйвом Филони.

https://www.instagram.com/p/B0bdSXIF5tc/

«Мандалорец» — будущий телесериал на потоковой платформе Disney+. Премьера назначена на 12 ноября 2019 года. Джон Фавро выступает в качестве шоураннера проекта. Главные роли исполнят Педро Паскаль («Игра престолов») и Джина Карано («Дэдпул»). По сюжету действия сериала развернутся после падения Галактической империи, но до становления Первого Ордена. Главным героем истории станет одинокий наемник, пытающийся выжить в смутное время.

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