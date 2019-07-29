Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM

В Петербурге готовы рассмотреть эскиз памятника писателю Даниилу Гранину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 июля в комитете по градостроительству и архитектуре.

Эскизный проект памятника оценят на заседании Градостроительного совета при правительстве Петербурга 31 июля.

Проект выполнен Евгением Бурковым и Нестором Энгельке, рецензентом выступит заместитель председателя секции скульптуры Санкт-Петербургского Союза художников Алексей Архипов.

Предполагается, что памятник установят на Дальневосточном проспекте Санкт-Петербурга, северо-западнее пересечения с улицей Коллонтай.

Напомним, что инициатором создания монумента автору «Блокадной книги» стало Российское военно-историческое общество. Проект памятника выбирали конкурсным путем.

Как сообщали СМИ, дочери писателя Марине Чернышевой и министру культуры Владимиру Мединскому, входящим в состав жюри, понравился макет памятника, на котором Даниил Гранин изображён сидящим на скамье.

Добавим, в 2019 году отмечается 100-летний юбилей Даниила Гранина и проводятся мероприятия по увековечению его памяти. В феврале на доме в Петербурге, где он жил многие годы, открыли мемориальную доску. Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни 5 июля 2017 года в Петербурге.

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