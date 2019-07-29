Лос-Анджелес, США, , 11:51 — REGNUM

В серии комиксов «Стражи галактики» от Marvel герои назвали космический корабль в честь рок-музыканта Дэвида Боуи. О седьмом выпуске графического романа сообщил портал ComicBook 28 июля.

По сюжету седьмого номера серии члены супергеройского отряда Стражи галактики в поисках нового космического корабля принимают участие в вечере азартных игр. Они побеждают, присвоив себе звездолет в качестве трофея. Спор относительно его названия между главными героями отряда Питером Квиллом и Гаморой заканчивается тем, что корабль нарекают «Боуи» — в честь знаменитого исполнителя.

Интересно, что в кинофраншизе у кораблей Стражей галактики тоже значимые названия — «Милано» в честь актрисы Алиссы Милано («Зачарованные») и «Бенатар» в честь певицы Пэт Бенатар.

Ранее стало известно, что о жизни музыканта Дэвида Боуи издательство Insight Comics выпустит графический роман «Боуи: Звездная пыль, бластеры и лунные мечты». Дэвид Боуи — британский исполнитель, начавший карьеру в 1969 году. Он умер в 2016 году.

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