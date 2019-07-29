29 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Марина Брутян, , 11:05 — REGNUM

Учителя в Армении бьют тревогу, родители нанимают репетиторов, а знаний у детей не прибавляется. Школа слагает с себя свою основную миссию, вынуждая учеников вести самостоятельную работу, которая в большинстве случаев ими просто не выполняется.

Армянская буква «А» Mediamax.am

Выпускники армянских школ в 2019 году показали наихудший результат в ходе вступительных экзаменов в вузы по предмету «армянский язык и литература». Неудовлетворительные оценки по тестированию на Едином государственном экзамене получили 1162 из 4540 абитуриентов. По словам заместителя директора Центра оценки и тестирования министерства образования и науки Армении Каро Насибяна, такая удручающая картина сложилась в результате сокращения часов, выделенных на предмет. И этот процесс продолжался годами. Сам Насибян, в прошлом преподаватель армянского языка и литературы, привел пример, что в его время на изучение «существительного» отводилось 55 часов, а сейчас всего 20. А есть более сложные темы, на изучение которых отводится всего один час.

Как рассказала ИА REGNUM Майрануш Карапетян, учительница армянского языка и литературы, педагог с более чем сорокалетним стажем в средней школе села Акнашен Эчмиадзинского района Армавирской области, часы, отведенные на изучение предмета, действительно сократились, вдобавок у учеников напрочь отсутствует желание что-либо читать. М. Карапетян признается, что ей приходится заставлять детей читать какие-то отдельные произведения, а нередко и самой читать для них. По ее словам, часы, отведенные на изучение армянской литературы, неверно распределены. Ученики успевают пройти по одному произведению каждого писателя и очень часто сразу же забывают пройденный материал. Учительница считает, что на изучение каждого писателя и поэта нужно предоставить большее время. Например, на ознакомление с творчеством Ованеса Туманяна необходимо отвести месяц — подробно изучить его жизнь, произведения, посетить музей. Еще одной проблемой, по словам Майрануш Карапетян, является отсутствие в районах, да и в самой столице, куда она часто ездит для участия в семинарах и курсах по повышению квалификации и переподготовке, каких-либо доступных литературных кружков. Все внимание уделено IT-сфере. Понятно, что это важное направление, но как видим, от этого страдает другая сфера — литература и армянский язык в плачевном состоянии. Даже физкультуре уделяют больше внимания, чем литературе. Педагог в то же время подчеркнула, что и ее коллегам-учителям есть над чем поработать. «Надо найти способ подачи литературы нынешнему поколению, чтобы детям было это интересно», — сказала она, добавив, что книга, литература должны пропагандироваться.

Студенты (сс) Narek75

Справедливости ради надо сказать, что не так давно, по случаю празднования 150-летия со дня рождения Ованеса Туманяна армянские чиновники декламировали стихи автора, что широко тиражировали СМИ, а премьер-министр с семьей посетил малую родину О. Туманяна — село Дсех. Однако это полушаги и полумеры. Каро Насибян назвал абсурдной ситуацию, когда ребенок с рождения в течение семи лет говорит на армянском языке, после, уже в школе, 12 лет пишет и читает на армянском, а вступительные испытания показывают, что знания его неудовлетворительны. Получается, что проблему нужно решать комплексно: с одной стороны, незамедлительно менять учебную программу в пользу увеличения часов на изучение армянской литературы и языка, с другой — пропагандировать, заинтересовывать современных школьников изучать эту литературу.

Ярким примером такой пропаганды можно назвать армянскую группу The Deenjes («спокойные», «заторможенные» — армянский диалект). Большинство их произведений написаны на стихи армянских поэтов — Егише Чаренца и Ваана Терьяна. Как рассказал в одном из своих немногочисленных интервью один из основателей группы Микаэл (Мика) Ватинян, после записи первой песни на собственные стихи возникла идея реанимировать армянскую поэзию при помощи музыки. Каждая песня — это как целый альбом, признается Ватинян, имея в виду, что путь, который прошли The Deenjes, традиционные группы проходят от альбома к альбому. «А мы прошли от песни к песне, от припанкованного стиля к консервативному», — сказал он в интервью подкасту Pnti Khoghovak об армянской альтернативной субкультуре и ее лицах. Песни на стихи армянских поэтов на определенном этапе стали своеобразной концепцией: «Тогда я действительно понял, что тут есть определенная миссия».

Мика Ватинян не исключает, что творчество The Deenjes могло повлиять на людей именно благодаря «этим Чаренцам».

«На тех людей, которые всегда думали, что это что-то скучное, мертвая школьная программа, которой их всегда душили… Но когда они понимают и признаются, что Чаренц, оказывается, это не только школьная программа, но его можно и спеть, тогда я допускаю, что на определенный слой или даже поколение Deenjes повлияла, помогла освободиться от восприятия своей культуры как груза на плечах, понять, что Чаренц — это рок-н-ролл», — сказал Ватинян.

Дом-музей Ованеса Туманяна в Ереване. Армения (сс) Armineaghayan

Удивительно, что музыкальная группа из двух талантливых человек — режиссера, Мики Ватиняна и оператора, Таммама Хамзы, никогда не дававшая концертов за десять лет своего существования, прививает если не любовь, то хотя бы интерес к армянской поэзии, сама формирует и ведет свою концепцию, а специально созданные структуры в системе государственного аппарата довольствуются организацией серий малозатратных в смысле человеческих и творческих ресурсов мероприятий, приуроченных ко дням рождения или датам смерти армянских писателей, поэтов, композиторов, художников — личностей, которым в школьной программе уделяется катастрофически мало времени.

Ситуация будет ухудшаться с каждым годом, поэтому министерству образования пора предпринять серьезные шаги и вернуть школьников из физкультурных кружков обратно за книги. Ведь одни The Deenjes и, возможно, их последователи не в состоянии воспеть всю армянскую поэзию и прозу. Да и к музыке не все восприимчивы.