Лондон, , 10:32 — REGNUM

Руководство Вооруженных сил Великобритании обратилось к своим военнослужащим с призывом не использовать приложение для «состаривания» лица FaceApp из-за того, что их личные данные могут попасть «в руки российских шпионов». Об этом 28 июля сообщил британский таблоид Daily Express.

Руководство ВС Великобритании считает, что «шпионы» могут впоследствии использовать поиск любых изображений в базе приложения. Издание обратило внимание читателей на то, что разработчики программы работают в Инновационном центре «Сколково» и «ранее ФБР расследовало из связи с Кремлем».

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Напомним, ранее руководитель проекта FaceApp Ярослав Гончаров заявил, что все загруженные в базу приложения изображения удаляются из неё через 48 часов.

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