Москва, , 10:00 — REGNUM

Фильм «Король лев» режиссера и продюсера Джона Фавро вновь вышел в лидеры российского кинопроката во вторые выходные показов. Об этом 28 июля сообщил портал Kinobusiness.

Картине удалось собрать в нашей стране ещё 513,5 млн рублей. Таким образом, общая сумма кассовых сборов фильма в России составила 2027,8 млрд рублей. На втором месте списка разместился кинокомикс «Человек-паук: Вдали от дома», который идет в кинотеатрах уже четвертую неделю, его сборы за прошедшие выходные — 40,2 млн рублей, общая касса — 1319,4 млн рублей.

В топ-5 также вошли картины «Видок: Охотник на призраков» (20,8 млн рублей), «Анна» (16,8 млн; 241,9 млн) и «Солнцестояние» (10,8 млн; 39,9 млн).

Читайте также: Режиссер Майкл Бэй встретился в Киеве с Кличко

Ранее издание сообщило, что «Король лев» вновь занял первое место в рейтинге международного проката по итогам прошедших выходных. Сумма общемировых сборов картины уже составила $962,7 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Орландо Блум оценил возможность своего возвращения к образу Леголаса в кино