Москва, , 09:49 — REGNUM

29 июля на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве выступит культовая немецкая метал-группа Rammstein. Она даст концерт в поддержку своего нового альбома. Впрочем, поклонники тяжелого рока уже раскупили все билеты: концертное агентство TCI даже объявило Sold Out через две недели с начала продаж. Первоначально концерт намечался на Арене ВТБ «Динамо», однако потом устроители приняли решение перенести праздник на самую большую площадку города. В свой грандиозный тур знаменитые музыканты — а состав не менялся со времени основания, что крайне редко для рок-культуры — включили стадионы Берлина, Праги, Берна, Дрездена, Копенгагена, Роттердама, Вена, Риги, Осло и других городов. 2 августа группа выступит в Санкт-Петербурге на"Газпром Арене».

Столичные власти предупреждают москвичей, что в связи с предстоящим концертом будут перекрыты несколько улиц на юго-западе города, а также будет введено ограничение движения введут в зоне от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы. С 6−00 в этой зоне будет запрещена парковка.