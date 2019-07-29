Москва, , 09:30 — REGNUM

Лидер популярной группы Rammstein Тиль Линдеманн выложил в сеть видео, в котором показано как во время перелета в Москву он сел за штурвал самолета. Ролик был опубликован 28 июля на официально Instagram-странице музыканта.

https://www.instagram.com/p/B0aoW6YHyD9/

Поклонники Rammstein могут видеть Линдеманна сидящим в кабине на месте одного из пилотов. Он периодически переговаривается с другим пилотом, который управляет самолетом. Электронное табло, размещенное рядом на стене, показывает, что скорость летательного аппарата в этот момент равна 674 км/час.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Москве из-за концерта Rammstein будет изменено движение транспорта, кроме того, с 6:00 29 июля 2019 до конца мероприятия парковочное пространство после стадиона «Лужники будет полностью перекрыто.

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