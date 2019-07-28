28 июля 2019 | Время чтения 2 мин

Ученый с 1942 по 1945 год находился в гитлеровском концлагере. Франкл отвлеченно фиксировал собственные переживания и переживания других узников, размышлял об ошибках ими совершаемых, стремился объяснить, что помогло им выжить в нечеловеческих условиях.

Андрей Мартынов, , 20:11 — REGNUM





Виктор Франкл. Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере. М.: Альпина нон-фикшн; Смысл, 2019





Виктор Франкл. Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере. М.: Альпина нон-фикшн; Смысл, 2019

Со времен Аристотеля ученые отмечали, что, когда предмет (то, что исследуется) и субъект (собственно исследователь) совпадают, объективность полученных знаний снижается. Поэтому практически во всех гуманитарных науках есть опасность предвзятости, связанной с личными вкусами ученого.

Психолог Виктор Франкл (1905−1997) счастливо избежал подобного субъективизма, хотя его теория экзистенциального психоанализа в значительной степени основывалось на личном трагическом опыте. Ученый с 1942 по 1945 год находился в гитлеровском концлагере. Франкл отвлеченно фиксировал собственные переживания и переживания других узников, размышлял об ошибках ими совершаемых, стремился объяснить, что помогло им выжить в нечеловеческих условиях.

Так, на первых порах, когда человек только оказывался в лагере, лишившись всех личных вещей, поддерживавших иллюзию стабильности (и связи с прошлым миром),

Виктор Франкл «у людей на короткое время возникало состояние некой объективации, отстраненности, мгновения почти холодного любопытства, почти стороннего наблюдения, когда душа как бы отключается и этим пытается защититься, спастись. Нам становилось любопытно, что же будет происходить дальше».

Но это состояние быстро проходит и

Виктор Франкл «безвыходность ситуации, ежедневная, ежечасная, ежеминутная угроза гибели — все это приводило почти каждого из нас, пусть даже мельком, ненадолго, к мысли о самоубийстве».

Важно преодолеть ее, пусть даже ценой притупления всех чувств, апатии. Франкл вспоминал, как с равнодушием смотрел на труп заключенного, с которым разговаривал за два часа до смерти. «Жестоко» — подумает читатель. Но, предвидя такие слова, признавался ученый,

«именно этот род нечувствительности можно считать необходимейшей защитной броней, с помощью которой душа пыталась оградить себя от тяжелого урона».

Но главное, что и позволило Франклу выжить (его отец и мать погибли в заключении), так это сила духа, точнее, воля к жизни, отчасти в экзистенциальном, отчасти ницшеанском значении. Психолог любил цитировать автора «Заратустры»: «Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как». Ведь, если человек откажется от борьбы за собственное существование, то «такая жизнь, в сущности, и не стоит того, чтобы жить».

В итоге Франкл выжил, хотя, по мнению более опытных заключенных, он был единственным кандидатом из прибывшего этапа — в газовую камеру. Сила духа победила слабость плоти.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».