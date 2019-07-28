Лондон, , 19:03 — REGNUM

Известный британский актер Орландо Блум, получивший известность благодаря роли Леголаса в трилогии Питера Джексона «Властилин колец», рассказал о возможности вновь вернуться к работе над образом данного персонажа, об этом 28 июля сообщает издание The Hollywood Reporter.

Артист вспомнил свои разговоры с автором экранизации романов Джона Толкиена о возможности создания ремейка на «Властилина колец», Блуму тогда эта идея показалось забавной.

«Когда я работал на съемочной площадке «Властелина колец» 20 лет назад, помню Питер сказал мне, что создать ремейк собственного фильма было бы забавно. Тогда я подумал, что этого никогда не произойдет» Орландо Блум

Комментарий последовал после того, как появилась информация о возможных съемках сериала по мотивам популярного романа, когда компания Amazon выкупила права на его экранизацию.

Однако Блум подчеркнул, что его участие в этом проекте маловероятно, так как в отличие от бессмертных эльфов, он с тех пор постарел на 20 лет, поэтому для роли Леголаса более подойдет 19-летний актер.

Кинокомпания Amazon выкупила права на экранизацию романа «Властелин колец» за $250 млн, съемки телесериала могут стартовать уже в 2020 году, однако данная информация пока не подтверждается.

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