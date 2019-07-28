Москва, 28 июля 2019, 18:26 — REGNUM
Балет Большого театра выступит с гастролями в столице Великобритании, городе Лондон. Об этом 28 июля сообщается на сайте министерства культуры России.
Первый спектакль состоится 29 июля и будет приурочен к перекрестному Году музыки между Россией и Соединенным Королевством.
Британский зритель сможет насладиться классическим балетом, посмотрев следующие постановки — «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот» и «Светлый ручей».
Гастроли российских артистов продлятся три недели, труппа будет выступать на сцене королевского театра Ковент-Гарден.
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