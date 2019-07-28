Москва, , 18:26 — REGNUM

Балет Большого театра выступит с гастролями в столице Великобритании, городе Лондон. Об этом 28 июля сообщается на сайте министерства культуры России.

Первый спектакль состоится 29 июля и будет приурочен к перекрестному Году музыки между Россией и Соединенным Королевством.

Британский зритель сможет насладиться классическим балетом, посмотрев следующие постановки — «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот» и «Светлый ручей».

«Это наша классика, и мы посвящаем гастроли Виктору Хоххаузеру, который вместе со своей супругой Лилиан в течение 60 лет возил на гастроли Большой и другие российские театры. Его вклад в дело культурного обмена огромен» , — подчеркнул генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Гастроли российских артистов продлятся три недели, труппа будет выступать на сцене королевского театра Ковент-Гарден.

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