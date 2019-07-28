Серпухов, Московская область, , 17:49 — REGNUM

Гитара с автографами всех участников легендарной группы The Doors ушла с молотка за 950 тыс. рублей, об этом 28 июля сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Торги прошли в рамках фестиваля тяжелой музыка Big Gun, проходившего в городе Серпухов Московской области. Стартовая цена лота составила 790 тыс. рублей.

Кроме того, на аукцион были выставлены и другие вещи с автографами известных рок-музыкантов. В частности обложка альбома культовой грандж-группы Nirvana, на которой стояла личная подпись ее лидера Курта Кобейна.

Напомним, группа The Doors была создана в 1965 году музыкантами Джимом Моррисоном и Рэем Манзареком. Коллектив стал первым в США, выпустившим восемь золотых альбомов подряд.

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