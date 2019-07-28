Москва, 28 июля 2019, 17:10 — REGNUM
Президент России Владимир Путин поздравил с 93-летием народную артистку СССР Инну Макарову, соответствующая телеграмма 28 июля была опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил ряд качеств присущих артистке: актерский талант, а также преданность профессии, что, по мнению президента, является примером для ее коллег.
Напомним, Инна Макарова родилась в городе Тайга в 1926 году. Творческая карьера началась еще во время учебы во ВГИК, когда артистка исполнила роль Кармен в одноименной пьесе, удостоившись Сталинской премии I степени в 1949 году.
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