Вашингтон, 28 июля 2019, 17:08 — REGNUM
Режиссер нового мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал о спрятанной в ленте сцены, которые была снята «по-настоящему», об этом 28 июля он сообщил на своей странице в Twitter.
Фавро опубликовал кадр, на котором запечатлен восход солнца, по словам режиссера сцена была снята в Африке и вмонтирована в анимационный фильм.
Напомним, ремейк мультфильма «Король Лев», созданного в 1994 году, вышел в российский прокат 18 июля, за первые выходные он стал лидером проката.
Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Аладдин» собрал свыше $1 млрд в прокате