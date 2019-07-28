Москва, , 10:24 — REGNUM

31 июля в Музее Рерихов на ВДНХ (филиал Государственного музея Востока) откроется расширенная экспозиция выдающихся русских художников и исследователей Николая и Святослава Рерихов. Большая коллекция музея пополнилась 180 редкими работами мастеров, большинство из которых прежде не выставлялось. Теперь посетители смогут увидеть более 500 полотен Рерихов, а также ознакомиться с архивными документами семьи, увидеть собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.

Организаторы отмечают, что в честь празднования 80-летия со дня открытия ВДНХ, каждый восьмидесятый посетитель сможет осмотреть выставку бесплатно.