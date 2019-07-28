Село Сростки, Алтайский край, , 09:59 — REGNUM

Самой значительный культурный форум на Алтае — Шукшинские дня — завершился награждением лауреатов на горе Пикет возле села Сростки, малой родины замечательного актера режиссера и писателя Василия Макаровича Шукшина, 90-летие которого широко отмечалось в стране. За прошедшую неделю в различных городах региона прошли десятки встреч с известными литераторами, популярными актерами, выставки, спектакли, вечера юмора, концерта классической и современной музыки.

Самым заметным мероприятием Шукшинский дней был кинофестиваль, который прошел под девизом «Нравственность есть правда». Авторитетное жюри под председательством Валерия Фомина присудило гран-при драме режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится». Победителем в номинации короткометражных художественных лент сталакартина режиссера Михаила Кулунакова из Алтая «Изгородь». Специальный приз главы Алтайского края Виктора Томенко получила остросюжетная драма Алексея Петрухина «Последнее испытание». Лучшей актрисой признана Ирина Купченко, исполнившая в нем главную роль.